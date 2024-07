Latitante da più di dieci anni: arrestato all’aeroporto di Orio al Serio

Era ricercato dal 2013, da quando nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio in concorso, l’uomo albanese arrestato dai carabinieri all’aeroporto di Orio al Serio, nella serata di giovedì 6 luglio. Grazie all’attività d’indagine dei militari, in collaborazione con le autorità albanesi, si è scoperto che il latitante stava rientrando in Italia con un volo di linea da Tirana. Così lo hanno atteso sulla scala dell’aereo e non appena ha messo piede sul territorio italiano è stato tratto in arresto. L’uomo sarebbe uno dei membri di un gruppo di spacciatori di cocaina, attivo nel territorio di Parma all’epoca dei fatti.