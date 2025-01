Compattano i rifiuti, a Bergamo 150 nuovi cestini «intelligenti» - Ecco come funzionano: il video

Il Comune di Bergamo continua il suo impegno verso una città sempre più verde e sostenibile. A fine gennaio verranno posizionati 150 nuovi cestini auto compattanti da 120 litri, per la raccolta di plastica, carta e indifferenziato, in punti strategici ad alta affluenza pedonale e turistica, tra cui aree monumentali, centro storico, principali poli commerciali, parchi cittadini, anche sostituzione parziale dei vecchi cestini “Catone” (80 litri di capienza). Oltre a questi cestini “intelligenti”, verranno anche collocati 20 contenitori per la raccolta su strada di vetro/lattine.

Per migliorare la raccolta differenziata

Si tratta di una iniziativa finanziata con fondi Pnrr per un importo di 984.000 euro, che si inserisce nel quadro di un piano più ampio per migliorare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale, nonostante il Comune di Bergamo sia già virtuoso per la quota di raccolta differenziata che supera il 77%, contro una media nazionale del 66%.

Cinquanta postazioni

Cinquanta sono le postazioni in cui verranno collocati i 150 cestini intelligenti in batteria da 3 unità: plastica, carta, indifferenziato, a cui si aggiungono 20 contenitori per la raccolta di vetro/lattine già in uso sul territorio dalla Capitale della Cultura 2023.

Dove saranno posizionati

In particolare, 14 postazioni (42 cestini) saranno collocati in Città Alta e San Vigilio, 17 in centro città (51 cestini), 5 (15 cestini), in zona stazione, 2 (6 cestini) in zona Stadio, 3 (9 cestini) in zona Accademia Carrara/Gamec e le restanti in altri luoghi tra cui Parchi e borghi.

Questi cestini riducono i rifiuti compattandoli fino a 7 volte il volume originale. Inoltre permettono anche la raccolta e il compattamento, in un cassetto separato, dei mozziconi di sigaretta

Raccolta e compattamento rifiuti

L’obiettivo principale di questi nuovi raccoglitori è intercettare i rifiuti di strada, che nel 2023 erano pari a 2800 tonnellate e 3000 tonnellate nel 2024, in maniera differenziata - carta, plastica e indifferenziato - nelle aree a maggior frequentazione turistica e commerciale oltre a ridurli compattandoli fino a 7 volte il volume originale. Inoltre questi cestini permettono anche la raccolta e il compattamento, in un cassetto separato, dei mozziconi di sigaretta.

La novità non si limita solo alla tecnologia di compattazione, ma anche all’ottimizzazione della logistica di raccolta. I dati relativi ai livelli di riempimento vengono inviati tramite GPS e GPRS a una piattaforma su cloud, consentendo il monitoraggio remoto da parte degli operatori, che possono intervenire solo quando il contenitore è effettivamente saturo. Questo approccio riduce i passaggi inutili, limitando i costi e abbattendo le emissioni di CO2.

Alimentati da pannelli solari

I nuovi cestini, alimentati da pannelli solari che li rendono quindi autonomi e facilmente collocabili, sono pensati per essere accessibili a tutti, inclusi cittadini con limitazioni funzionali, grazie alla doppia modalità di apertura, sia tramite maniglia che pedale. Il sistema è dotato di un cruscotto Led che, oltre a garantire un’illuminazione notturna, indica lo stato di riempimento del cestino. La pressa compattante si attiva automaticamente e, per garantire la sicurezza, la porta per lo svuotamento è accessibile solo tramite una card di sblocco in dotazione all’operatore.