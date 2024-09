Si drena l’acqua da un cantiere di via Ghirardelli, ma il Morla non è esondato-Foto/Video

Oltre 60 millimetri di acqua in poche ore , sono stati momenti di apprensione e a tratti di paura quelli vissuti lunedì 23 settembre dagli abitanti dei quartieri cittadini attraversati dal Morla che lo scorso 9 settembre è esondato facendo danni ingenti . Il livello del torrente si è alzato in modo preoccupante nella serata e per tutta la notte si è temuto che potesse esondare di nuovo.

Allagamenti in via Ghirardelli e Maironi da Ponte

A parte alcuni allagamenti che si sono verificati in via Maironi da Ponte e in via Ghirardelli vicino allo stadio, dove nella mattinata di martedì 24 settembre tre pompe erano al lavoro per togliere l’acqua dal cantiere in corso nell’ex complesso delle Figlie del Sacro Cuore che si trasformerà in Villaggio di comunità, non si registrano per ora altre situazioni critiche.