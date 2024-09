L’esondazione del Morla, danni ingenti a privati e attività commerciali - Video

Verso le 5 della mattina di lunedì 9 settembre a Bergamo è esondato il Morla. Ingenti i danni provocati dall’acqua e dal fango soprattutto in via Baioni e nelle zone vicine allo stadio nei quartieri di Valtesse e Monterosso .

L’acqua e il fango hanno invaso scantinati, garage e anche negozi e attività commerciali come è successo alla palestra Sportpiù proprio in via Baioni a Bergamo dove l’acqua è entrata a fiumi nella piscina e alla trattoria Falconi a Ponteranica, dove la cantina dei vini e tutto lo scantinato è stato sommerso dall’acqua. In entrambi i casi danni per centinaia di migliaia di euro. Guarda il reel.