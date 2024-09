Maltempo: oltre 150 interventi dei Vigili del fuoco. Allagamenti e danni in tutta la provincia -Foto/Video

Oltre 150 richieste di intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di lunedì 9 settembre per un forte temporale che si è abbattuto sulla città e sulla provincia verso le 5 di lunedì 9 settembre.

Tuoni, lampi ma soprattutto vento e pioggia torrenziale, un temporale dall’aspetto quasi tropicale che ha scaricato un ingente quantitativo di acqua a terra.

Problemi di allagamenti in diverse zone della città e della provincia. A Bergamo la zona che pare più critica è quella dello stadio. Allagata via Ghirardelli, il Morla che è esondato in via Baioni sommergendo alcune auto in sosta .

V iabilità è critica con code e rallentamenti un po' ovunque, in Valle Brembana, Val Cavallina, ma anche sulla Villa d’Almè Dalmine per l’allagamento del sottopasso all’altezza di Valbrembo.

Allagamenti e code anche in Val Seriana

Allagamenti in diversi comuni anche in Val Seriana, in particolare acqua alta in alcuni tratti stradali come quello ad Albino altezza ex Legler, dove la strada è stata chiusa (foto). In generale la situazione della viabilità risulta abbastanza difficile con code e rallentamenti in direzione Bergamo.

Guarda lo spettacolare video realizzato da M auro Monachino con il drone.

Albino esonda il Serio, il video di Mauro Monachino con il drone

Strada chiusa per allagamento ad Albino

Pradalunga: esondato il Serio

Ma anche a Pradalunga dove è esondato un canale laterale del Serio.

Pradalunga

Allagamenti ad Alzano, si cercano volontari per spalare

Allagamenti anche ad Alzano dove l’amministrazione comunale cerca volontari per spalare il fango da scantinati e e piani terra.

Fango e detriti in strada ad Alzano

Condominio allagato ad Alzano Lombardo

Protezione civile in campo a Nembro e anche a Torre Boldone.

Un sottopasso a Torre Boldone Rami trascinati sulla strada dalla potenza dell’acqua a Nembro

La piena del Serio nella Bassa

Nella tarda mattinata di lunedì 9 settembre la piena del Serio è arrivata a Mozzanica dove fa veramente paura: la ex statale 11 e il ponte sono stati precauzionalmente chiusi verso le 11. In volo l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Il fiume Serio rischia di esondare a Mozzanica, in campo i vigili del fuoco e la protezione civile

Code chilometriche in Valle Brembana

L’albero caduto nella serata di domenica a causa del maltempo, sulla provinciale in località Sogno di Zogno, all’altezza della Grotta delle Meraviglie.ha creato problemi alla circolazione in tutta la Valle Brembana. In serata, infatti, Anas era intervenuta mettendo un semaforo e attivando un semaforo per regolare il senso unico alternato.

Nella mattinata di lunedì questa situazione ha creato chilometri di coda, nonostante il comune di Zogno sia intervenuto sollecitando l’intervento di Anas per mettere in sicurezza la carreggiata e riaprirla completamente al traffico. Nell’attesa dell’intervento il semaforo è stato spento e il traffico è stato regolato da un agente della polizia locale di Zogno.

Non si è potuto comunque evitare una mattina di lunghe code soprattutto in salita verso la Valle.

Val Cavallina



In Val Cavallina situazione analoga con allagamenti che in mattinata ne hanno compromesso la viabilità creando code e rallentamenti.

