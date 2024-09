A Bergamo esonda il torrente Morla, auto trascinate dalla forza dell’acqua in via Baioni-Video

Un temporale d’intensità tropicale quello che si è abbattuto sulla città all’alba di lunedì 9 settembre. Un cascata di acqua che ha creato diversi disagi a Bergamo e in provincia.

Il torrente Morla che scorre in città si è gonfiato fino ad esondare in diversi punti. La situazione più critica in via Baioni, dove l’acqua è uscita dagli argini e si è riversata in strada, trascinando anche delle auto che erano parcheggiate sulla carreggiata. La strada è stata chiusa al traffico fino alle 9.

La situazione stamattina era questa.

Via Baioni allagata

(Foto di Bedolis) Via Baioni allagata

(Foto di Bedolis)

Qui invece in via Cesare Battisti tra il parco Suardi e il Palazzetto dello Sport.

Il Morla in piena e via Cesare Battisti allagata. Video di Beppe Bedolis

Acqua in strada anche in via Borgo Palazzo.

Immagini di allagamento anche in via Ghirardelli a Bergamo, sempre in zona stadio.

Strada allagata in via Ghirardelli a Bergamo durante il temporale.

Negozi allagati e senza corrente nel quartiere di Monterosso.

Negozi allagati e senza corrente a Monterosso