Forte temporale alle 5, via Baioni allagata: oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco-Foto/Video

Oltre 100 richieste di intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di lunedì 9 settembre per un forte temporale che si è abbattuto sulla città e sulla provincia verso le 5 di lunedì 9 settembre.

Tuoni, lampi ma soprattutto vento e pioggia torrenziale, un temporale dall’aspetto quasi tropicale che ha scaricato un ingente quantitativo di acqua a terra.

Problemi di allagamenti in diverse zone della città e della provincia. A Bergamo la zona che pare più critica è quella dello stadio. Allagata via Ghirardelli, il Morla che è esondato in via Baioni sommergendo alcune auto in sosta.

Ora nella zona tra Valtesse e Monterosso la viabilità è critica con code e rallentamenti anche da e per la Valle Brembana.

Questa era la situazione in via Ghirardelli alle 5 di mattina: la strada si è trasformata in un fiume e la zona garage di un condominio sotto il livello della strada si è completamente allagato.

Allagamenti e code anche in Val Seriana

Allagamenti in diversi comuni anche in Val Seriana, in particolare acqua alta in alcuni tratti stradali come quello ad Albino altezza ex Legler, dove la strada è stata chiusa (foto). In generale la situazione della viabilità risulta abbastanza difficile con code e rallentamenti in direzione Bergamo.

Strada chiusa per allagamento ad Albino Perdita di acqua anche in un’appartamento di via Locatelli con intervento di una squadra dei Vigili del fuoco.