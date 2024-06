« Resisterò ancora qualche mese, poi non so come andrà a finire. Sono isolato dal 31 maggio, non riesco a portare in azienda fieno per gli animai e i macchinari per l’attività. Per ora mangiano erba ma quest’inverno sarà impossibile andare avanti senza poter rifornire l’azienda».

Una frana ha interrotto la strada

L’intervento di ripristino è di circa 400mila euro

La stima dell’intervento di messa in sicurezza con palificazioni e regimazione delle acque è di circa 400mila euro, fondi che il Comune non ha. «Il Comune ha fatto e sta facendo tutto il possibile per cercare una soluzione – dice il sindaco Manzoni –. Purtroppo dalla Regione ci è stato fatto capire che non ci sono i presupposti per un intervento di somma urgenza e ormai non ci sono neppure più le tempistiche. I primi segnali di un movimento si erano già avuti alla fine dello scorso anno, e già allora avevamo chiesto un contributo alla Regione. Il Comune non ha al momento i fondi per intervenire anche con un ripristino provvisorio. Abbiamo incaricato un geologo per stimare i costi di un intervento di messa in sicurezza, abbiamo messo una copertura e un cordolo di cemento per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Ma più di così, purtroppo, non possiamo fare. Dobbiamo restare in attesa che ci siano fondi regionali».