Pmi più forti grazie a i bandi regionali: iscriviti al webinar di mercoledì alle 11,45

140 milioni in arrivo dalla Lombardia,

In soccorso della Pmi poco patrimonializzate scende in campo la Regione Lombardia con un bando della direzione generale Sviluppo Economico dalla dotazione importante: 140 milioni di euro. La “Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle Pmi lombarde e la ripresa economica” è ai nastri di partenza e in attesa del decreto attuativo. Cento milioni verranno da risorse proprie di Finlombarda - la Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia - per la parte finanziamento, 15 da risorse regionali per contributi a fondo perduto, e 25 sempre di risorse regionali da concedere a titolo di garanzia.

Ascolta qui l’intervista di Skille con l’assessore allo Sviluppo Economico della Lombardia, Guido Guidesi .