La tecnologia in casa è un alleato per tagliare le bollette

Le bollette si fanno sempre più care. All’inizio del 2025, un’indagine della società di consulenza energetica Nomisma prevedeva un incremento dei prezzi dell’energia del 10% entro la fine dell’anno. Al contempo, un rapporto di Facile.it stabiliva che i consumi medi sono in aumento in (quasi) tutte le case: per l’anno in corso, la media è compresa tra i 6 e i 10 kWh al giorno e tra i 200 e i 300 kWh al mese. Su base annua, una famiglia di due persone potrebbe consumare tra i 2.000 e i 2.700 kWh di energia elettrica, cifra che sale a 3.300-3.600 kWh nei nuclei da quattro persone. Ciò significa una spesa compresa tra i 370 e i 630 euro all’anno per famiglia, solo per la componente della bolletta relativa alla materia prima. Ridurre i consumi ed evitare gli sprechi, insomma, non fa bene solo all’ambiente, ma anche al portafoglio.

Termostati intelligenti e gestione da remoto

La tecnologia può rivelarsi una grande alleata per una gestione oculata dell’elettricità domestica. Secondo un’indagine del New York Times, per esempio, un termostato «smart» può migliorare nettamente l’efficienza del riscaldamento e del raffrescamento della casa.

Il dispositivo, spesso compatibile con gli impianti tradizionali, può rilevare automaticamente quando l’abitazione è vuota – e quindi i condizionatori e i termosifoni possono essere spenti – e quando è ora di riaccenderli perché qualcuno sta per rincasare. La gestione da remoto, inoltre, permette di controllare i profili di consumo in ogni momento, anche mentre ci si trova al lavoro.

Tendaggi autonomi