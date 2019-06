Sei mesi di Corner, due milioni di pagine viste. Ed ecco gli articoli più letti

L’idea arriva dalla foto che vedete qui sopra, scattata da Alessandro Brighenti a pochi passi dalla vetta dell’Arera: portare la bandiera «Grazie ragazzi», venduta da L’Eco di Bergamo in migliaia e migliaia di esemplari, in giro per il mondo. Metterla in valigia quando si partirà per le vacanze, e che sia qui vicino, o agli antipodi poco importa. Il nostro sogno è di vedere «Grazie ragazzi» sulla Tour Eiffel, alla statua della Libertà, all’Opera House di Sydney, alle Maldive, nella savana del Serengeti, sulle spiagge di Miami o su quella di Cesenatico. Ovunque i tifosi atalantini andranno in vacanza, sarebbe bello, dunque, se riservassero un angolino in valigia alla nostra bandiera, per poi esporla e mandarci le foto. Si possono mandare via Facebook al gruppo di Corner, dove peraltro si possono postare direttamente sulla pagina. La bandiera, lo ricordiamo, è ancora in vendita in edicola al prezzo di 8,70 euro più il giornale, mentre gli abbonati di Corner ancora per tutto il mese di giugno la possono ritirare gratuitamente allo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni.