Cocktail «made in Bergamo»: quattro buone notizie dal mondo della mixology

«Solidi» è una parola dalle diverse sfaccettature. Ma in questo caso significa uniti, insieme, squadra. È il motto del team del Barrier (letto alla francese, ndr), uno tra i più noti cocktail bar di Bergamo che spegne quest’anno le sue prime dieci candeline. Per celebrare il decennale, il Barrier ha scelto di creare una speciale «Walk of Fame»: una drink list che ripropone i grandi best seller del passato, ovvero i più amati e richiesti dai clienti. Dallo storico bancone di via Broseta, fino alla nuova e attuale location nel cuore pulsante di Bergamo, in piazza Matteotti, in questi anni i ragazzi del Barrier ne hanno fatta di strada.