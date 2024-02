Equilibrio orientale. Come adottare i principi della dieta cinese per un benessere tutto italiano

A cena, infine, attorno a un tavolo rotondo, famiglie o amici si riuniscono per gustare piatti diversi posti al centro, spesso su un piatto girevole, che facilita la condivisione. Un pasto bilanciato include solitamente riso o noodles come fonte di carboidrati, varie preparazioni di verdure per fibre e vitamine, e porzioni di carne, pesce, tofu o uova per le proteine. Non mancano mai zuppe calde e, talvolta, frutta fresca come dolce conclusivo. Ogni piatto è pensato per essere condiviso, riflettendo l’importanza del senso di comunità e dell’armonia a tavola.