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23 Ottobre 2026 Cibo

Fai conoscere il tuo ristorante nella guida 2027 de «Il Gustavo»

Articolo. Entro oggi, venerdì 23 ottobre, è possibile aggiornare la propria scheda online. Per aderire alle pagine redazionali c’è tempo fino al 6 novembre

Lettura 1 min.
(Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Una guida per orientarsi tra i locali del territorio, ma anche uno strumento per raccontare le tante identità che compongono il panorama gastronomico bergamasco. È questo il ruolo de «Il Gustavo», il volume dedicato alla ristorazione di Bergamo e provincia che tornerà a fine anno con l’edizione 2027, rinnovando l’appuntamento con ristoratori, cittadini, turisti e appassionati di cucina.

La nuova pubblicazione raccoglierà centinaia di attività, organizzate per zone geografiche, con schede aggiornate e corredate da informazioni, testi e immagini. Un percorso che attraversa ristoranti, trattorie e locali, offrendo al pubblico uno strumento per scoprire le proposte gastronomiche della provincia e scegliere dove vivere un’esperienza a tavola.

Per chi opera nel settore, essere presenti significa invece poter valorizzare le peculiarità della propria attività: dalla cucina all’ambiente, dalla filosofia che guida il lavoro quotidiano agli elementi che rendono ogni locale riconoscibile. In vista della prossima edizione, sono previste due scadenze per chi desidera partecipare al progetto. Entro oggi, venerdì 23 ottobre, sarà possibile verificare e aggiornare online la propria scheda, mentre per aderire con pagine redazionali ci sarà tempo fino al 6 novembre. Un’opportunità sia per le attività già presenti nelle precedenti edizioni, chiamate a confermare e rinnovare le proprie informazioni, sia per quelle che intendono entrare per la prima volta nella guida.

Fai conoscere il tuo ristorante nella guida 2027 de «Il Gustavo»

Accanto alla raccolta dei locali, anche l’edizione 2027 proporrà una sezione introduttiva dedicata ai cambiamenti e alle tendenze della ristorazione bergamasca. Il tema scelto sarà il rapporto tra cibo e turismo, con un approfondimento sul contributo delle eccellenze gastronomiche della provincia all’attrattività del territorio e alla crescita dell’economia locale. La cucina, infatti, è sempre più parte integrante dell’esperienza di viaggio: prodotti tipici, tradizioni e proposte dei ristoratori possono diventare motivi di scoperta, capaci di accompagnare la visita di una città o di un paese e di valorizzarne le caratteristiche.

«Il Gustavo» si conferma così un punto d’incontro tra chi propone un’esperienza gastronomica e chi desidera conoscerla, in un racconto che restituisce varietà e ricchezza della ristorazione locale. Per informazioni, aggiornamenti e pacchetti promozionali è possibile contattare i numeri 035.358742 e 335.1737600oppure consultare il sito ilgustavo.ecodibergamo.it .

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