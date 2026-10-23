Fai conoscere il tuo ristorante nella guida 2027 de «Il Gustavo»

Per chi opera nel settore, essere presenti significa invece poter valorizzare le peculiarità della propria attività: dalla cucina all’ambiente, dalla filosofia che guida il lavoro quotidiano agli elementi che rendono ogni locale riconoscibile. In vista della prossima edizione, sono previste due scadenze per chi desidera partecipare al progetto. Entro oggi, venerdì 23 ottobre, sarà possibile verificare e aggiornare online la propria scheda, mentre per aderire con pagine redazionali ci sarà tempo fino al 6 novembre. Un’opportunità sia per le attività già presenti nelle precedenti edizioni, chiamate a confermare e rinnovare le proprie informazioni, sia per quelle che intendono entrare per la prima volta nella guida.