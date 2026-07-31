Crespi d’Adda nella filmografia per un’estate originale

«Siamo riusciti a far vedere il bello di ciò che negli anni Ottanta veniva considerato “brutto”», aggiunge Ravasio, cogliendo il cambiamento di percezione vissuto dal villaggio. Anche cinematografia ha contribuito a questa trasformazione. Un esempio è la pellicola «18 regali» di Francesco Amato, con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli, girato all’interno di una casa operaia di via Cavour. È ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, una donna che, dopo aver scoperto di essere malata di tumore, lasciò diciotto doni alla figlia affinché le venissero consegnati ogni anno fino al suo diciottesimo compleanno. Girato in larga parte a Crespi, il film valorizza le case ordinate e colorate del villaggio, trasformandole nello sfondo di un’atmosfera familiare e sospesa. Il cortile delle abitazioni operaie ospita le scene del battesimo della figlia e del matrimonio, mentre la luminosità degli spazi crea un forte contrasto con il dramma della madre, costretta ad affrontare una malattia incurabile. Qui prende forma l’incontro-conflitto immaginario tra madre e figlia, sospeso tra dolore e speranza. Non è un film sulla morte, ma sulla rinascita. Una storia di resilienza che sembra incontrare quella dello stesso villaggio.