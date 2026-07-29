Internet ci ha resi tutti più cattivi?

La struttura stessa delle piattaforme rafforza questo meccanismo. Like, condivisioni, repost e commenti rappresentano forme di approvazione pubblica. Ogni interazione diventa misurabile e immediatamente visibile. In questo modo anche la presa di posizione morale può trasformarsi in un contenuto capace di generare attenzione. Le piattaforme, in questo senso, non privilegiano il conflitto perché “amano” l’odio, come spesso si sente dire. Premiano semplicemente ciò che aumenta il coinvolgimento. Il risultato è un ambiente comunicativo in cui la risposta emotiva diventa più visibile della riflessione. Le posizioni sfumate richiedono tempo, contesto e attenzione. Una condanna netta, invece, è immediata, facilmente comprensibile e soprattutto facilmente condivisibile. Ciò non significa che l’indignazione sia sempre ingiustificata. Ci sono comportamenti che meritano una critica pubblica e il dissenso è una componente essenziale di ogni società democratica. Il problema nasce quando la critica perde progressivamente il proprio destinatario e diventa un evento collettivo che si alimenta da sé.