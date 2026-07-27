La scienza ci spiega perché d’estate abbiamo più voglia di stare all’aperto

C’è anche una spiegazione biologica infatti: la luce naturale regola il ritmo circadiano, il nostro “orologio interno” che governa sonno, vigilanza e produzione di ormoni. Durante l’estate trascorriamo più tempo esposti alla luce e all’aria aperta, quindi il nostro organismo produce una maggiore quantità di serotonina e dopamina, sostanze associate al benessere e al buon umore. Allo stesso tempo, numerosi studi dimostrano che il contatto con il verde sia un toccasana per il nostro bilancio emotivo, perché riduce lo stress e migliora la salute mentale. Gli psicologi ambientali Roger Ulrich e Rachel e Stephen Kaplan hanno mostrato come alberi, parchi e paesaggi naturali aiutino il cervello a recuperare dalla fatica mentale, il primo nei pazienti ospedalieri, i secondi elaborando la teoria della «restorative attention» (Teoria della rigenerazione dell’attenzione). Lo stesso vale per la cosiddetta «blue space therapy» (Terapia degli spazi blu): laghi, fiumi e specchi d’acqua hanno un effetto calmante e contribuiscono a ridurre lo stress. Non è un caso se, nelle giornate più afose, sentiamo il desiderio di cercare un parco, un bosco o una passeggiata lungo l’acqua, che sia il lungolago di Endine o di Iseo.