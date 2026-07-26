La lezione di Isabella Guanzini sull’ascolto arriva a «Filosofi lungo l’Oglio»

IG: La protesta, spesso, si basa sulla provocazione e mettere in circolazione parole come «gioia» o «tenerezza», ovvero vocaboli «controculturali» (in quanto inadatti al tempo che stiamo vivendo), credo sia una grande forma di provocazione e di resistenza. La gioia, sentimento comunitario, ha a che fare con l’espansione della vita, con ciò che la rende più vitale o, come direbbe Spinoza, «intensificata». Come provarla? Sperimentando incontri e situazioni che rinvigoriscono il nostro senso del vivere e che non ci separino dal desiderio che ci guida, che mai va tradito. A volte, però, non è facile far fronte alla logica dominante, quella della prestazione e dell’ottimizzazione. Ma è anche difficile comprendere cosa davvero ci arricchisce e cosa, al contrario, ci impoverisce.