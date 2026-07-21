«Fermarsi e lasciare che sia la natura a insegnarci qualcosa», la lectio di Walter Bonatti in un’epoca che corre

Sono queste domande le protagoniste di «Senza confini. Nelle terre e nei racconti di Walter Bonatti», lo spettacolo di Spaz10 Teatro inserito nel cartellone di deSidera Festival, che, dopo il debutto di venerdì scorso a Selvino, porterà il suo racconto questo giovedì, 23 luglio, ad Almè in Villa Carnazzi e, in diverse date, nei rifugi delle Orobie. Quest’ultima è una scelta scenografica ma anche narrativa: invece di trasportare la montagna dentro un teatro, è il teatro a raggiungere la montagna. Attore, musicista e pubblico arriveranno a piedi, con lo zaino in spalla, quasi a ricordare che il luogo è parte integrante della storia. «Abbiamo scelto Bonatti come primo capitolo di una trilogia dedicata a tre grandi visionari italiani», racconta Tiziano Ferrari, autore e interprete dello spettacolo insieme a Enrica Carini. «Quello che ci ha sempre colpito di lui è la sua coerenza. È rimasto fedele al proprio modo di guardare il mondo per tutta la vita, anche quando questo gli è costato incomprensioni e critiche».