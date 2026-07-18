Una guida essenziale per ideare un giardino resiliente al caldo

Sono una ragazza un po’ sopra le righe. Studio scienze politiche, ma credo più nelle piante che negli esseri umani. Sono cresciuta in una serra e per questo mi…

Ci siamo abituati a parlare del caldo come di un ospite sgradito. Ma ormai non è più di passaggio: è diventato un nuovo abitante dei nostri paesaggi. L’estate non è più soltanto una stagione. È una prova di resistenza per le città, per i terreni agricoli e, soprattutto, per i nostri giardini. Le temperature aumentano, le piogge diventano irregolari e i periodi di siccità si prolungano. Di fronte a questa trasformazione, non basta irrigare di più: occorre imparare a progettare diversamente. Un giardino resiliente non combatte il clima, ma lo comprende, lo asseconda e trasforma le difficoltà ambientali in una nuova possibilità estetica.