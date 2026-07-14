Con «Il Borgo della luce» Lovere incanta trasformandosi in una galleria d’arte a cielo aperto

«L’idea che mi hanno proposto era quella di far sì che le opere proiettate sui palazzi raffigurino la vita attorno agli edifici stessi, come se fossero questi ultimi a osservare gli abitanti di Lovere, sia chi ci vive tutto l’anno, sia chi è soltanto di passaggio. Anche se il turista viene spesso visto in ottica di consumo, penso che quest’ultimo sia un abitante temporaneo, qualcuno da responsabilizzare e considerare parte del luogo - confessa Grassi -. Le opere mostrano una serie di scene ispirate alla vita quotidiana, rielaborate artisticamente, che raccontano il territorio attraverso ciò che è più importante per chi lo vive. Tranne che per una persona che mi è stata richiesta dagli organizzatori, gli abitanti non sono persone riconoscibili, ma figure che rappresentano la comunità. Essendo originario dell’Alto Sebino e avendo trascorso parecchio tempo a Lovere, ho sfruttato l’immaginazione e la memoria per raffigurare questi momenti».