Un elogio alla sosta per non aver paura di riconoscere quando è tempo di fermarsi

Innanzitutto credo si utile fare un piccolo gioco di parole, un anagramma, e considerare il tempo non “perso”, ma “preso”, e assumerci responsabilità e potere della decisione di cosa fare con questo tempo. È nostro, possiamo addirittura vederlo come un dono (un presente, per restare nel campo semantico del tempo). Per chi la pratica, si può fare una qualche forma di meditazione. Una collega milanese, che si stava studiando i protocolli mindfulness (una pratica occidentale di meditazione, studiata soprattutto per far fronte allo stress), coglieva l’occasione del traffico urbano per lavorare sul proprio respiro. Chi ha una vena creativa, può dedicarsi alla propria musa. O ascoltare musica, leggere un libro. Sono solo alcuni esempi che ci portano a cosa possiamo fare durante una pausa o una sosta. Ma va benissimo anche decidere di usare quel tempo per non far nulla, (non)attività quantomai sottovalutata. Se riempiamo tutto, tempo e spazio, rischiamo di sentirci soffocare e di trovarci a riempire e saturare il vuoto, che è soprattutto uno spazio di possibilità per la creazione o la comparsa di qualcosa di nuovo e inaspettato. Abbiamo bisogno di vuoto e di nulla, anche se spesso ne abbiamo paura e arriviamo a non concederci le pause e il tempo di cui abbiamo bisogno. Il rischio poi è che la vita ci porti a una pausa forzata e ci costringa a fermarci, a volte con un malessere non che non possiamo ignorare.