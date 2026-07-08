«REstaTerno» accende il piccolo centro dell’Isola e dà il via a un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento

Anche nell’Isola bergamasca la stagione estiva è già entrata nel vivo e l’atmosfera di festa dei mesi più caldi alimenta la voglia di fare tardi alla sera, festeggiare in compagnia e concedersi un po’ di svago. Il mare e la montagna sono sicuramente mete ambite da tutti, ma quando si è “costretti” a restare in città, anche questa opzione può trasformarsi in luoghi di svago. È proprio il caso di Terno d’Isola che, a partire da questo mese, offrirà una serie di occasioni per trascorrere la propria estate senza lasciare l’Isola Bergamasca, all’interno del palinsesto di «REstaTerno». Il primo grande appuntamento sarà «Terno d’Isola. La Notte Magica»: una manifestazione in programma sabato 11 luglio in Piazza 7 Martiri dove le vie del centro storico richiameranno la cittadinanza in una serie di iniziative promosse dal Comune. «Il valore della nostra iniziativa è quello di coinvolgere principalmente tutte le associazioni del territorio, dagli esercizi commerciali, fino alla Parrocchia – spiega il sindaco di Terno d’Isola Gianluca Sala - L’evento si svolge principalmente nel centro di Terno. Abbiamo dato l’opportunità di partecipare anche a realtà limitrofe, ma alla fine il clou dell’evento sarà il centro paese in cui avremo un concerto in piazza, oltre ad altre iniziative distribuite nelle zone periferiche. Un grosso ringraziamento va alla nostra bibliotecaria che si è occupata della partecipazione al bando “Lombardia Style” promosso da Regione Lombardia e di cui l’evento fa parte».
La manifestazione - inserita all’interno della rassegna «Notte Bianca Itinerante 2026» - prenderà il via alle 19 con negozi aperti, stand di hobbisti e food truck oltre all’area ristoro a cura di commercianti e associazioni. Per i più piccoli vi saranno spettacoli itineranti con trampolieri che distribuiranno gadget ai bambini, un maxi gonfiabile gratuito dedicato a tutta la famiglia, ma soprattutto alle 21 è in programma lo spettacolo di animazione «A scuola di emozioni», a cui seguiranno trucca bimbi ed esibizioni di baloon artist.
Al centro di questa serata che animerà il centro storico di Terno d’Isola vi sarà in particolare il concerto dei Millenium Bug che faranno rivivere le sonorità a cavallo fra gli anni Novanta e 2000. La band farà rivivere le emozioni di un periodo indimenticabile con la loro unica tappa in Bergamasca concentrandosi in particolare sulle cover che hanno colpito un’intera generazione senza dimenticare i successi che appassionano la Gen Z. La Notte Bianca sarà soltanto l’antipasto di un grande programma di iniziative estive inserite nel contesto «REstaTerno» che coinvolgerà tutte le fasce d’età con appuntamenti sia culturali che più ludici come sottolineato dal primo cittadino di Terno d’Isola. «Sono iniziative che organizzeremo sempre nella parte centrale del Paese, dove disponiamo delle strutture necessarie per ospitare questi eventi. Le realizziamo durante la settimana, tendenzialmente il giovedì, per rendere più vivace il calendario estivo e offrire occasioni di svago a chi rimane in Paese. È un’iniziativa che ormai va avanti da una decina d’anni e che offre opportunità di intrattenimento sia ai più piccoli sia agli adulti - sottolinea Sala - Ci saranno spettacoli teatrali, ma anche concerti. L’obiettivo è far vivere il centro del paese e rispondere alla voglia di partecipazione della cittadinanza, che stiamo cercando di soddisfare attraverso tutte queste iniziative. Vorrei anche ringraziare l’assessora e vicesindaca Raffaella Picenni, che ha creduto fin da subito nel progetto e lo ha sostenuto con convinzione».
Il primo appuntamento post Notte Bianca sarà la visita guidata all’interno della Chiesa Prepositurale di San Vittore Martire in programma giovedì 16 luglio alle 21. Un’occasione per ripercorrere una storia che affonda le proprie radici ai tempi dei Romani, quando nella zona era presente un tempio pagano, poi sostituito da una pieve di epoca carolingia e infine, dall’odierna chiesa risalente alla metà del Cinquecento che verrà mostrata da Federica Bravi. Sette giorni dopo, giovedì 23 luglio, alle 21 presso il Parco Pivano, la Compagnia Luna e Gnac porterà in scena «Crape de Legn», un monologo con burattini per adulti e ragazzi a partire dai dodici anni. Una storia che ripercorre quella di Pina Cazzaniga e Benedetto Ravasio, compagni nella vita, ma soprattutto protagonisti della costruzione di burattini nel secondo Novecento. Un esempio di come, inseguendo con caparbietà un sogno, siano riusciti a lasciare la stabilità economica offerta da un lavoro di fornai per passare a un’antica arte come quella delle «crape de legn» ottenendo ben presto un grande successo.
Tornando ai più piccoli, giovedì 30 luglio in Piazza 7 Martiri vi sarà lo spettacolo teatrale «Cappuccetto rosso nella pancia del lupo», un progetto ideato da Noemi Valentini e Davide De Togni che, prendendo spunto dal libro «La vera Origine delle Fiabe» di Paolo Battistel, racconta la famosa fiaba partendo dal momento in cui Cappuccetto Rosso viene divorata e si ritrova nella pancia del lupo dalla forma di un antico armadio. Il mese di agosto si aprirà invece sabato 1 con il concerto del gruppo «Influx» sempre in Piazza 7 Martiri attraverso la presentazione di brani inediti e la riproposizione di canzoni rock, blues & folk, con eventuale rinvio al 12 settembre in caso di maltempo.
A chiudere l’edizione 2026 di «REstaTerno» ci sarà lo spettacolo «Gallinella Rossa» in programma mercoledì 5 agosto alle 21 al Parco Piovano ideato da Danilo Conti e Antonella Piroli e che vedrà protagonista una gallina che, cogliendo un chicco di grano, inizia a preparare la terra per farlo fruttare senza però la collaborazione degli altri animali della fattoria. Una rivisitazione moderna di una favola di origine inglese che ha trovato diverse versioni anche in Italia e che mostra come, partendo da un piccolo seme, se si vuole, si possono raggiungere grandi traguardi. Come per gli altri spettacoli all’aperto, in caso di maltempo questo si svolgerà all’interno dell’Auditorium al fine di garantire una programmazione ricca e variegata all’insegna della cultura e del divertimento.