«REstaTerno» accende il piccolo centro dell’Isola e dà il via a un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento

Al centro di questa serata che animerà il centro storico di Terno d’Isola vi sarà in particolare il concerto dei Millenium Bug che faranno rivivere le sonorità a cavallo fra gli anni Novanta e 2000. La band farà rivivere le emozioni di un periodo indimenticabile con la loro unica tappa in Bergamasca concentrandosi in particolare sulle cover che hanno colpito un’intera generazione senza dimenticare i successi che appassionano la Gen Z. La Notte Bianca sarà soltanto l’antipasto di un grande programma di iniziative estive inserite nel contesto «REstaTerno» che coinvolgerà tutte le fasce d’età con appuntamenti sia culturali che più ludici come sottolineato dal primo cittadino di Terno d’Isola. «Sono iniziative che organizzeremo sempre nella parte centrale del Paese, dove disponiamo delle strutture necessarie per ospitare questi eventi. Le realizziamo durante la settimana, tendenzialmente il giovedì, per rendere più vivace il calendario estivo e offrire occasioni di svago a chi rimane in Paese. È un’iniziativa che ormai va avanti da una decina d’anni e che offre opportunità di intrattenimento sia ai più piccoli sia agli adulti - sottolinea Sala - Ci saranno spettacoli teatrali, ma anche concerti. L’obiettivo è far vivere il centro del paese e rispondere alla voglia di partecipazione della cittadinanza, che stiamo cercando di soddisfare attraverso tutte queste iniziative. Vorrei anche ringraziare l’assessora e vicesindaca Raffaella Picenni, che ha creduto fin da subito nel progetto e lo ha sostenuto con convinzione».