Un’estate sul lago alla Baia delle Rose con musica, cinema e serate all’aperto

Ci sono luoghi che d’estate cambiano ritmo insieme alle giornate. La Baia delle Rose, a Costa Volpino, è uno di questi. Al mattino è una spiaggia dove stendere l’asciugamano, provare l’esperienza del wing foil o partire in bicicletta lungo il lago. Nel tardo pomeriggio diventa il posto in cui fermarsi per un aperitivo o per cenare vista acqua. Poi arriva la sera, si accendono le luci del palco e lo spazio si trasforma in una piazza, dove musica, spettacoli e cinema animano l’atmosfera. È un modo di vivere il lago che negli ultimi anni si è consolidato, facendo della Baia delle Rose uno dei punti di riferimento dell’estate nel Sebino. Non soltanto una destinazione per chi cerca una giornata in spiaggia, ma uno spazio aperto che intreccia eventi, attività all’aria aperta e iniziative culturali. La stagione non si limita ai fine settimana più caldi: prende forma attraverso un calendario costruito per accompagnare residenti e visitatori da giugno fino a settembre, alternando concerti, festival, appuntamenti per le famiglie e occasioni di incontro. La stagione 2026 è partita già nel mese di giugno con eventi che hanno registrato un’ottima partecipazione del pubblico. Un segnale che conferma la natura di un luogo capace di attirare ogni tipo di frequentatore: dagli appassionati della grande musica italiana alle famiglie, dai giovani in cerca di una serata da vivere con gli amici fino a chi sceglie il lago per concedersi qualche ora di relax.
Luglio: tra Battisti, cinema e voglia di ballare
Il mese di luglio concentra alcuni degli appuntamenti più attesi della stagione e rappresenta bene lo spirito della rassegna: proposte differenti, accomunate dalla volontà di trasformare l’area in un luogo di condivisione. Si comincia sabato 11 luglio con «Lucio Battisti in Orchestra» by Sasha Torrisi, uno spettacolo che evita la strada del semplice tributo e sceglie invece di rileggere il repertorio di Battisti attraverso l’incontro tra sonorità rock e arrangiamenti orchestrali. Sul palco Sasha Torrisi, già voce e chitarra dei Timoria, interpreta canzoni che fanno parte della memoria collettiva italiana, restituendole con una veste nuova senza tradirne l’identità.
Il 18 luglio sarà invece la volta di Cinema sotto le Stelle, uno di quegli appuntamenti che sembrano fatti apposta per le serate estive: una proiezione all’aperto, il lago a pochi passi e un’atmosfera informale che invita a fermarsi anche dopo il tramonto. Un’iniziativa pensata per le famiglie, ma anche per chi desidera semplicemente godersi un film in un contesto diverso dal solito. A chiudere il mese, sabato 25 luglio, sarà «I Love Formentera» , una serata che richiama le atmosfere delle estati mediterranee e delle grandi hit dance. Il palco lascerà spazio ai dj set e alla voglia di ballare, trasformando il luogo in una pista affacciata sul lago.
I grandi spettacoli e le rassegne che raccontano il territorio
Il cartellone prosegue ad agosto con un programma che alterna appuntamenti di richiamo nazionale e iniziative profondamente legate al territorio. Il 1° agosto la Baia delle Rose ospiterà il «Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo», una delle rassegne culturali più significative del Sebino, con il concerto del Rapsodia Saxophone Quartet. Un appuntamento che conferma il dialogo tra la programmazione della Baia e le manifestazioni culturali diffuse sul territorio.
L’8 agosto sarà invece il momento di «Vasco Night» , affidato alla DiapasonBand, formazione nata a Verona nel 1982 e considerata da molti appassionati una delle migliori tribute band dedicate a Vasco Rossi. Uno spettacolo che punta sull’energia del rock dal vivo e sul coinvolgimento del pubblico. Il 15 agosto, come da tradizione, spazio alla festa con «l’Aperol Spritz Party», mentre sabato 22 agosto saliranno sul palco gli 883 Experience, protagonisti di uno show che farà rivivere i grandi successi di Max Pezzali e degli 883, riportando il pubblico nelle atmosfere degli anni Novanta. Il mese si concluderà con due appuntamenti molto diversi tra loro ma accomunati dall’attenzione alla qualità artistica. Sabato 29 agosto la rassegna «Le Due Rive del Jazz» porterà alla Baia il Tino Tracanna Quartet Sorgente, mentre domenica 30 agosto sarà la volta di «Songs on the Water», un concerto pensato per dialogare con il paesaggio e con la luce del tardo pomeriggio, in un contesto che rende il lago parte integrante dello spettacolo. A chiudere la stagione sarà, il 5 settembre, «Voglio Tornare negli Anni ’90», uno dei format più amati dal pubblico italiano, capace di unire musica, animazione e spettacolo in una grande festa collettiva. Accanto ai questi eventi trova spazio anche Anima Veg Festival dedicato all’alimentazione vegana. Il Baia delle Rose Summer Festival è organizzato da Baia delle Rose in collaborazione con il Comune di Costa Volpino. La rassegna nasce anche grazie a una rete di collaborazioni territoriali tra cui: Visit Lake Iseo, Pro Loco Costa Volpino, Associazione Luigi Tadini, Associazione PianoBe e sponsor privati.
Una giornata che dura fino a sera
Il Summer Festival rappresenta il momento più visibile della stagione, ma racconta soltanto una parte dell’esperienza che si può vivere alla Baia delle Rose. La giornata può iniziare sulla spiaggia attrezzata, tra lettini, ombrelloni e aree dedicate al relax , oppure direttamente sull’acqua, grazie alla possibilità di noleggiare e fare corsi di canoa, wing foil, SUP e altre attrezzature nautiche per esplorare il lago con i propri ritmi. Per chi preferisce la terraferma è disponibile anche il servizio di noleggio biciclette, che permette di raggiungere facilmente i percorsi ciclopedonali e di scoprire il territorio da un’altra prospettiva.
Durante tutta la giornata restano aperti il chiosco bar e l’area food, pensati per accompagnare ogni momento, dalla colazione all’aperitivo. Chi arriva da fuori provincia o desidera fermarsi più a lungo può contare anche sull’area camper e sugli appartamenti della struttura, trasformando una semplice gita sul lago in un soggiorno di qualche giorno. È proprio questa capacità di unire servizi, natura e programmazione culturale a rendere la Baia delle Rose un luogo diverso da una semplice spiaggia. Qui il lago diventa lo scenario di esperienze che cambiano nell’arco della giornata: ci si incontra per fare sport, ci si rilassa al sole, si aspetta il tramonto e, quando si accendono le luci del palco, lo stesso spazio cambia ancora una volta volto. Un’estate da vivere senza fretta, lasciando che siano il paesaggio, la musica e la voglia di stare insieme a dettare il ritmo delle giornate.