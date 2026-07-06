La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?

L a prima volta che ho preparato una kombucha non ero in Italia. Ero a Shanghai. Ricordo i grandi vasi di vetro allineati, l’odore pungente, quasi acetico, che saturava la stanza e la cura rituale, “monastica”, con cui ci venivano spiegati i passaggi. In Asia era la normalità, oggi, a distanza di tempo, quella strana bevanda fermentata sta conquistando anche i nostri scaffali, i feed di Instagram e i menu dei locali di tendenza, proposta come l’alternativa colta alle bibite zuccherate o come il panacea di ogni malessere intestinale. Ma quando un alimento diventa un fenomeno di costume, il marketing tende a correre più veloce della scienza. Vale la pena allora fare un passo indietro: cosa c’è di vero, cosa c’è di mitologico e, soprattutto, perché i fermentati esercitano su di noi questo magnetismo terapeutico?