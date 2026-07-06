93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
PARITÀ DI GENERE
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
6 Luglio 2026 Altro

La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?

Articolo. Dalla dinastia Han al microbiota, viaggio bio-psicologico dietro il successo dei cibi fermentati. Alla scoperta del “tè dell’immortalità” tra scienza, falsi miti e il nostro bisogno di ritmi lenti

Lettura 4 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Sara Fenili
Biologa nutrizionista e psicologa di Bergamo, ora opera a Shanghai in una clinica internazionale, dedicandosi in particolare alla nutrizione clinica e distur…

L a prima volta che ho preparato una kombucha non ero in Italia. Ero a Shanghai. Ricordo i grandi vasi di vetro allineati, l’odore pungente, quasi acetico, che saturava la stanza e la cura rituale, “monastica”, con cui ci venivano spiegati i passaggi. In Asia era la normalità, oggi, a distanza di tempo, quella strana bevanda fermentata sta conquistando anche i nostri scaffali, i feed di Instagram e i menu dei locali di tendenza, proposta come l’alternativa colta alle bibite zuccherate o come il panacea di ogni malessere intestinale. Ma quando un alimento diventa un fenomeno di costume, il marketing tende a correre più veloce della scienza. Vale la pena allora fare un passo indietro: cosa c’è di vero, cosa c’è di mitologico e, soprattutto, perché i fermentati esercitano su di noi questo magnetismo terapeutico?

Una tecnologia antica quanto l’errore

La fermentazione non è nata in un laboratorio della Silicon Valley, ma da un bisogno: molto prima dell’invenzione del frigorifero, batteri e lieviti sono stati i nostri più formidabili alleati (inconsapevoli) per proteggere il cibo dal deterioramento. Pane, vino, formaggi, birra e yogurt sono figli di questa cooperazione microscopica che accompagna l’evoluzione umana. La kombucha non fa eccezione. La leggenda la vuole nativa della Cina di duemila anni fa, sotto la dinastia Han, dove veniva sorseggiata come “tè dell’immortalità”. Un appellativo poetico, certo, che rifletteva lo stupore davanti a quel liquido vivo più che una reale evidenza clinica. Attraverso la Russia e l’Europa orientale, quella colonia simbiotica è sopravvissuta ai secoli per arrivare, intatta, nei nostri calici di cristallo moderni.

La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?
(Foto Shutterstock.com)

Tuttavia, commettiamo un errore di generalizzazione: non esiste un generico “effetto fermentati”. La kombucha (figlia dello «SCOBY», un acronimo inglese che sta per Symbiotic culture of bacteria and yeast che, in italiano, si traduce come Coltura simbiotica di batteri e lieviti) è biologicamente diversa dal kefir, prodotto da specifici granuli nel latte o nell’acqua, dal kimchi coreano o dal nostrano yogurt. Ogni fermentato è un ecosistema a sé, con la propria carta d’identità nutrizionale e microbiologica.

Il palcoscenico del microbiota e l’illusione del “rimedio rapido”

Il boom di questi alimenti viaggia in parallelo con le straordinarie scoperte sul microbiota intestinale. Abbiamo finalmente capito che l’intestino non è un mero tubo digerente, ma una metropoli densamente popolata da trilioni di microrganismi in costante dialogo con il nostro cervello (il celebre asse intestino-cervello). Qui, però, scatta l’equivoco contemporaneo: l’idea che basti mandare giù un bicchiere di kombucha per “aggiustare” una ecologia intestinale compromessa.

La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?
(Foto Shutterstock.com)

La salute del microbiota non si compra al supermercato: è il risultato di un’orchestra complessa dove suonano lo stile di vita, la qualità del sonno, l’attività fisica, la genetica e, soprattutto, una dieta ricca di fibre diverse (frutta, verdura, legumi). Un solo alimento non fa la primavera intestinale.

Anatomia di tre falsi miti

Per ricondurre la discussione entro il rigore dell’evidenza scientifica, è bene sfatare tre narrazioni popolari che orbitano attorno al mondo dei fermentati:

  • La kombucha è “detox” . Il nostro organismo non ha bisogno di elisir per depurarsi: possiede già una sofisticata centrale di smaltimento scorie chiamata fegato, coadiuvata da reni e intestino. La kombucha è un’ottima bevanda rinfrescante, ma non ha superpoteri disintossicanti.
  • Più ne consumo, meglio è . La biodiversità microbica ama la costanza e la varietà, non gli eccessi. Un consumo smodato di cibi fermentati può provocare l’effetto opposto, come gonfiori o disordini gastrici, specialmente in chi soffre di colon irritabile
  • Tutti i fermentati contengono batteri vivi . Falso. Molti prodotti industriali subiscono processi di pastorizzazione per garantirne la stabilità commerciale e la sicurezza. Se il prodotto è pastorizzato, la carica batterica viva è azzerata. Resta il sapore, svanisce l’effetto probiotico.

La biochimica della pazienza

Se la scienza descrive i processi, la psicologia ne svela l’attrazione. Da psicologa, quello che mi affascina di più nel fenomeno kombucha è il suo essere un perfetto atto di ribellione culturale. Viviamo nell’era della simultaneità e dell’iper-ottimizzazione. Tutto deve essere performante, istantaneo, consegnato in giornata. Anche il cibo si è adeguato, diventando spesso “veloce”, standardizzato, privo di attrito. La fermentazione, invece, richiede tempo.

La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?
(Foto Shutterstock.com)

Per trasformare un tè zuccherato in kombucha servono giorni, a volte settimane. Il processo non può essere accelerato a piacimento: richiede l’accettazione dell’attesa, il monitoraggio umile, la gestione dell’incertezza. La riscoperta dei fermentati viaggia sullo stesso binario del pane fatto in casa con il lievito madre, della ceramica o del giardinaggio, dello slow food . Sono tutte attività “antidoto” che ci costringono alla presenza e a una relazione radicalmente diversa con il tempo. Curare uno «SCOBY» significa prendersi cura di un pezzo di vita che muta sotto i nostri occhi. Non è solo biochimica; è una forma di meditazione laica e manuale.

Il protocollo domestico (con rigore)

Per chi volesse tentare la via della fermentazione casalinga, la kombucha è un ottimo spartito su cui esercitarsi. La regola d’oro, prima degli ingredienti, è l’igiene: contenitori sterilizzati e mani pulite sono la barriera contro le contaminazioni batteriche indesiderate.

La pazienza ha un sapore antico. Perché la kombucha è la bevanda del momento?
(Foto Shutterstock.com)

Gli ingredienti

  • 1 litro d’acqua oligominerale
  • 2 bustine di tè (nero o verde, preferibilmente biologico e non aromatizzato)
  • 70 g di zucchero di canna (il nutrimento dei batteri, non il vostro!)
  • 100 ml di kombucha «starter» (non pastorizzata)
  • 1 «SCOBY» (la coltura simbiotica)

Il processo

Preparate il tè, scioglietevi lo zucchero e lasciate raffreddare completamente (il calore ucciderebbe lo SCOBY). Versate il liquido in un vaso di vetro capiente, unite lo starter e adagiate delicatamente la coltura. Coprite la bocca del vaso con un panno di cotone traspirante fissato da un elastico: i nostri microbi hanno bisogno di respirare, ma i moscerini devono restare fuori. Lasciate riposare al buio, a temperatura ambiente, per circa 7-10 giorni, assaggiando finché non trovate il perfetto equilibrio tra il dolce e l’acido. A quel punto la bevanda è pronta per essere trasferita in bottigliette più piccole e consumata e conservata in frigorifero.

Oltre il bicchiere

Forse, allora, la kombucha non ci piace solo perché fa bene al secondo cervello o perché solletica il palato con la sua naturale effervescenza. Ci piace perché custodisce una piccola, silenziosa lezione di ecologia personale. Ci ricorda che le trasformazioni più profonde, quelle che lasciano il segno, non conoscono scorciatoie. Richiedono l’ambiente adatto, il giusto nutrimento e, soprattutto, il coraggio di saper aspettare.

Approfondimenti
02/07/2026
Sport
Ginevra Panzeri e il richiamo dei motori. Il suo sogno è guidare la Ferrari
Articolo. La giovane pilota di Formula 4 di Treviolo ama il brivido della velocità e con …
01/07/2026
Teatro
Gioppino, Fagiolino e tanti altri protagonisti di «Borghi e Burattini» animano l’estate con il teatro di figura
Articolo. La rassegna di spettacoli di Fondazione Ravasio torna, da luglio a settembre, in Val Brembana …
28/06/2026
Scienza
Il fenomeno delle notti tropicali: quali sono le cause e dove “rifugiarsi” a Bergamo
Articolo. Dieci consigli dal Ministero dell’Ambiente per fronteggiare il caldo e alcuni luoghi della città che …
30/06/2026
Handmade
Crochet sotto l’ombrellone, cinque idee da fare con meno di un gomitolo
Articolo. I consigli su come realizzare cestini, portaocchiali, ciondoli o portachiavi. Basta meno di quanto immaginiamo …