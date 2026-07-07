La Biblioteca Mai custodisce un patrimonio che ambisce a diventare spazio di confronto

CI: La Biblioteca Civica Angelo Mai sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che riguarda non solo le attività culturali, ma anche l’edificio e il modo stesso di concepire la propria funzione. In questo percorso, il tema dell’accessibilità è centrale. Le biblioteche storiche di conservazione scontano ancora la percezione di essere luoghi destinati a un pubblico specialistico, composto da studiosi e ricercatori, quasi che esistessero utenti legittimati a entrarvi e altri meno. È proprio questa idea che oggi occorre superare. L’accessibilità, infatti, non è soltanto fisica: è anche culturale. Significa costruire un’istituzione nella quale chiunque possa riconoscersi e sentirsi accolto. Per questo l’accessibilità deve diventare un principio che orienta fin dall’inizio la progettazione delle attività. Su questi temi la Biblioteca Angelo Mai è impegnata da tempo, anche attraverso un confronto con il Ministero della Cultura e con altri istituti nazionali. L’idea di fondo è che l’accessibilità sia un percorso, non un traguardo: un processo che inevitabilmente incontra resistenze e richiede equilibrio tra esigenze diverse. Una biblioteca, infatti, deve continuare a garantire la ricerca e lo studio, ma nello stesso tempo aprirsi a mostre, incontri, eventi e nuove forme di partecipazione. La sfida consiste proprio nel tenere insieme queste diverse funzioni, senza contrapporle.