«The Odyssey» di Christopher Nolan: perché tante critiche?

Un discorso analogo sarebbe valso anche per Elliot Page, che voci di corridoio – rivelatesi infondate – dicevano fosse stato scelto per interpretare Achille. In questo caso, ovviamente, il genere e l’orientamento sessuale dell’attore sarebbero stati del tutto irrilevanti e l’unico problema avrebbe riguardato esclusivamente l’armonia estetica del personaggio in relazione ai codici di testo. I poemi omerici, infatti, sono l’esempio lampante della “cultura della vergogna”, basata su alcuni dettami rigidissimi, tra cui la «καλοκαγαθία»: l’idea che l’essere belli e armoniosi coincida indissolubilmente con l’essere valorosi e virtuosi. Se un personaggio si allontana da questo principio, nell’epica diventa un eroe minore, spesso da tratti negativi, o, nel peggiore dei casi, un Tersite – identificato dall’aedo omerico come l’antieroe per eccellenza, descritto come brutto, zoppo e deforme proprio per esplicitare la sua viltà d’animo. Elliot Page è un ottimo interprete e tutto si può dire tranne che sia brutto e zoppo, ma la sua fisicità minuta e la sua presenza scenica non incarnano affatto la statuaria e prorompente maestosità di un eroe acheo. Non si tratta di una questione di genere, ma di una questione di aderenza ad un codice che era un dogma assoluto per i Greci e, per quanto non ci piaccia ammetterlo, ha lasciato delle tracce anche nella letteratura successiva.