Dal sogno olimpico sfumato alla sfida di Kona, Michele Sarzilla riparte dall’Ironman

L’avvicinamento alla disciplina del triathlon è stato un percorso graduale per Sarzilla, fino a comprendere che questa passione poteva trasformarsi in un vero e proprio lavoro. La strada verso il professionismo non è stata immediata: Sarzilla è arrivato al triathlon quasi per caso, lo ha abbandonato per alcuni anni e poi lo ha riscoperto trasformando una passione in una professione. «Ho iniziato a praticare triathlon nel 2007. Dopo pochi mesi ho smesso e ho viaggiato per il mondo facendo tutt’altro. Ho riscoperto questo sport nel 2012 e l’ho portato avanti come una passione fino al 2017, quando ho capito che poteva diventare il mio lavoro – prosegue l’atleta orobico - Ho lasciato il mio impiego e ho deciso di investire completamente su me stesso e su questa disciplina. Nel 2024 ero il primo italiano nel ranking olimpico e avevo conquistato la qualificazione per Parigi. La mancata convocazione è stata una delusione difficile da accettare, ma mi ha costretto a guardare avanti e a costruire un nuovo percorso, puntando sull’Ironman. In questo circuito non esistono convocazioni federali: ogni atleta è libero di scegliere il proprio percorso, la propria squadra e i propri obiettivi. Devo dire che oggi sto molto meglio, anche perché non devo più confrontarmi le dinamiche federali».