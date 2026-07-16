La brace sotto la cenere non basta più

Glovo, in queste settimane, ha comunicato ai suoi rider di bere spesso, evitare le ore più calde, ascoltare il proprio corpo. Poi ha aggiunto un dettaglio rivelatore che nullifica i consigli di buon senso: sopra i 32 gradi la consegna vale il 2% in più, sopra i 36 il 4%, sopra i 40 l’8%. Il rischio mortale tradotto in un algoritmo di cottimo. Il sindacato NIdiL CGIL ha parlato apertamente di un pericolo trasformato in incentivo economico e ha aperto una vertenza con la piattaforma di delivery. Ha ragione, e il caso Glovo non è un’eccezione. Il paese intero sta gestendo in modo approssimativo e inefficace il caldo che uccide sul lavoro. I numeri di questa estate non lasciano dubbi sulla gravità. Un bracciante marocchino di 55 anni, Haddad Taher, si è accasciato raccogliendo angurie nel Mantovano. Un operaio di 57 anni, Stefano Tonin, è morto in un cantiere del Padovano, proprio nella fascia oraria coperta dall’ordinanza regionale di sospensione, tanto che sul caso si indaga per omicidio colposo. Un operaio di 59 anni della Smurfit Kappa di Susegana è stato trovato senza vita fuori dallo stabilimento, subito dopo il turno. Tre morti in pochi giorni, nello stesso lembo di Nord Italia, mentre l’OMS Europa certificava che il continente si sta scaldando a una velocità più che doppia rispetto al resto del pianeta.