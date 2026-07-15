«Territori in Luce» è un viaggio che coinvolge sedici comuni alla scoperta di arte, folklore e gastronomia

L’agosto in valle inaugura il primo del mese a Cerete con «Controvento», che unisce musica tradizione e comunità, mentre a Castione della Presolana il 4 agosto sarà la volta della «Festa della luce», in cui il paese si illumina col bagliore delle candele e ospita spettacoli di fuoco. Per gli amanti della goliardia invece l’appuntamento è a Rovetta l’8 agosto col l’esilarante Palio degli asini di San Lorenzo che quest’anno compie cinquant’anni, mentre a Villa d’Ogna dall’8 al 16 agosto è aperta la «Mostra del Fungo e della natura». Spazio anche alla gola e alla cultura immateriale, con la Sagra di San Rocco a Piario dal 14 al 16 agosto, un’occasione per gustare i sapori della valle tra salumi, formaggi e gli immancabili casoncelli, ma anche per prendere parte a celebrazioni religiose, concerti e il tradizionale spettacolo pirotecnico.