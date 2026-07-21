Viva il Cre, viva l’estate dei bambini (c’è speranza per il futuro)

Per anni, ogni estate, ho scritto quanto sia faticoso questo periodo per le famiglie non milionarie, come se ne vada via almeno uno stipendio per le attività estive e quanto sia necessaria una riforma del calendario scolastico. Questa estate, per noi, sta andando un pochino meglio, e non solo per via del Cre parrocchiale vicino casa (i Centri ricreativi estivi esistono da almeno 50 anni, patrimonio dell’umanità). Mio figlio si è divertito moltissimo, ha fatto attività stupende di cui pochissimo mi ha raccontato, e noi non abbiamo dovuto vendere un rene per mandarcelo.