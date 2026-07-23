Grasso e Fraggio, i borghi della Val Taleggio si vestono a festa

Il Fraggio, nell’XVI secolo, era l’ultima località della Repubblica di Venezia prima di giungere nel Ducato di Milano. In passato, erano presenti un forno per il pane, un’osteria con tabaccheria e persino un tribunale chiamato «pretorio», decorato con figure e iscrizioni in latino e arredato con scranni in noce. Nei sotterranei, erano presenti delle celle, con cancellate in ferro battuto. Nel 1445, venne eretta una piccola cappella votiva dedicata a Santa Margherita. In seguito, il complesso, nel 1493, venne riedificato e, nel 1548, dedicato e consacrato a San Lorenzo Martire. Celebri sono le visite pastorali di San Carlo Borromeo avvenute il 20 ottobre 1566 e il 13 agosto 1582, in cui benedisse la vicina fontana. Durante il secondo dopoguerra, il borgo inizia a spopolarsi cadendo in abbandono. Dalla seconda metà degli anni Novanta, grazie al lavoro dei volontari, alcune sue abitazioni sono state ristrutturate e hanno preso nuova vita. « Faccio tutto nel pieno rispetto degli animali e della natura – dice Renato –, perché tengo molto a vivere in pace e in armonia con il Creato. Quando avvisto una vipera, mi limito a scacciarla, picchiando forte a terra il bastone. Certo, non nego di aver avuto paura, nel 2013, quando ho scorto l’orso M7 a pochi metri da me: sono rimasto pietrificato. Quel grosso mammifero, fortunatamente, mi ha ignorato del tutto, dirigendosi verso un cascinale, alla ricerca delle api e del loro miele. Spesso, quando mi siedo all’aperto e bevo un calice di rosso, una libellula si avvicina, come se volesse salutarmi. Si posa sul bordo del bicchiere e immerge delicatamente il capo nel vino, poi vola via. A volte, mi commuovo».