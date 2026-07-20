Camminare senza fretta. A Colere il sentiero diventa un viaggio tra natura, arte e sapori

Rallentare il ritmo immergendosi nella natura e vivendo il territorio attraverso un’esperienza che unisce paesaggio, cultura, tradizioni e gastronomia. Questo è l’obiettivo alla base di « Una giornata un po’ lenta », una camminata promossa da Pro Loco Colere in collaborazione con Associazione Geppetti Colere e Gruppo Alpini Colere che domenica 26 luglio porterà i partecipanti a scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi e panoramici di Colere attraverso «il sentiero delle piante parlanti», un percorso immerso nella natura e adatto a tutti che per l’occasione verrà animato con spettacoli, intermezzi culturali e proposte gastronomiche.
La partenza dal «Cesulì» e un messaggio da scoprire
L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 9 e, essendo a Colere, il luogo d’incontro per una scampagnata non poteva che essere il «Cesulì», la storica chiesetta costruita nel XIV secolo che offre una vista spettacolare sulla Presolana e sulle montagne circostanti . Da qui prenderà il via la camminata che attraverserà «Il sentiero delle piante parlanti», un percorso ad anello inaugurato lo scorso anno che si sviluppa tra Colere e le frazioni di Magnone e Carbonera. Lungo il cammino si potranno ammirare gli alberi scolpiti dai volontari dell’Associazione Geppetti Colere, autentiche opere in legno che raccontano il legame tra uomo e montagne ma, per i più avventurosi, ci sarà anche un messaggio da scovare. Ogni pianta infatti nasconde una lettera e solo chi riuscirà a trovarle tutte potrà scoprire il messaggio segreto delle piante parlanti.
Una giornata in cammino tra arte e gastronomia
Quella che gli avventurosi si troveranno davanti non sarà una semplice camminata, ma un’esperienza che li coinvolgerà a 360 gradi. Durante il percorso, infatti, saranno presenti numerose attività pensate per intrattenere i viaggiatori con intermezzi musicali, teatrali e, in generale, momenti culturali in grado di raccontare Colere ed il territorio circostante nella sua millenaria tradizione, il tutto all’interno del patrimonio naturalistico della zona.
Anche la gastronomia sarà parte integrante dell’esperienza. Lungo tutto il percorso, infatti, i partecipanti troveranno diverse tappe dedicate alla degustazione della polenta, protagonista assoluta della giornata. Dall’aperitivo al dolce, ogni sosta offrirà un assaggio diverso, permettendo di assaporare questo simbolo della cucina di montagna in tante interpretazioni, trasformando il cammino in un vero e proprio itinerario del gusto.
«Una giornata un po’ lenta». Parliamone con la Proloco
Per comprendere meglio l’idea alla base di «Una giornata un po’ lenta», ne abbiamo parlato con Monica Belingheri, presidente della Pro Loco di Colere
GT: Di cosa si tratta questa manifestazione?
MB: È una manifestazione che si svolge lungo un percorso di circa sette chilometri, “Il sentiero delle piante parlanti”, inaugurato lo scorso anno. Lungo il tragitto sono state installate delle sculture in legno che rappresentano lo spirito della montagna che stanno osservando. Ogni scultura è accompagnata da una filastrocca che racconta la montagna a cui è dedicata e presenta alcune lettere incise: raccogliendole tutte si forma una frase legata al paese, che i partecipanti sono invitati a scoprire. L’anno scorso avevamo arricchito il percorso con diverse attività: alcuni scultori erano al lavoro lungo il sentiero, due musicisti si esibivano dal vivo, un rappresentante del CAI raccontava il territorio e le montagne circostanti e, a Pian di Vione, veniva rappresentata la Leggenda delle Quattro Matte. Quest’anno abbiamo deciso di aggiungere anche una formula “mangia e cammina”, con degustazioni interamente dedicate alla polenta. Per questa edizione verranno riproposte le attività dello scorso anno ma, a queste, si aggiungeranno quattro punti degustazione nei quali sarà possibile assaggiare la polenta in quattro preparazioni diverse, dall’antipasto fino al dolce.
GT: Come si svolgerà la partenza dei partecipanti?
MB: Le partenze saranno scaglionate. L’orario di inizio della manifestazione è fissato per le 9, ma non ci sarà un’unica partenza collettiva. Abbiamo scelto questa soluzione per evitare assembramenti e consentire a ciascuno di vivere il percorso con i propri tempi. I partecipanti potranno seguire il gruppo oppure proseguire in autonomia, dato che il sentiero è ben segnalato. Chi vorrà fermarsi più a lungo presso le varie postazioni potrà farlo senza difficoltà.
GT: Com’è andata la prima edizione della manifestazione?
MB: Lo scorso anno il maltempo ci aveva costretto a modificare il programma, spostando l’evento dal pomeriggio alla mattina. Tuttavia, tutti coloro che hanno preso parte alla camminata ci hanno dato riscontri molto positivi, definendola un’esperienza davvero bella. Per questo abbiamo deciso di riproporla, arricchendola con la parte gastronomica.
GT: Mi sembra di capire che il rapporto con le tradizioni, la montagna e con la natura sia un elemento molto importante per Colere.
MB: Assolutamente sì. La polenta, ad esempio, rappresenta una parte fondamentale della nostra tradizione gastronomica e continua a essere la base di molti piatti tipici. Anche il percorso delle sculture, inaugurato lo scorso anno e nato da una collaborazione tra la Pro Loco, il gruppo dei “Geppetti”, che ha realizzato le sculture in legno, e il Gruppo Alpini di Colere, che ha contribuito alla sistemazione del percorso e al posizionamento delle installazioni, è strettamente legato al territorio: le installazioni raccontano le montagne che circondano il paese e permettono ai partecipanti di conoscere meglio l’ambiente naturale attraverso una camminata immersiva.
Come partecipare
L’evento «Una giornata un po’lenta», promosso dalla Pro Loco Colere in collaborazione con Associazione Geppetti Colere e Gruppo Alpini Colere, sarà accessibile al pubblico tramite iscrizione. Questa dovrà essere effettuata entro e non oltre venerdì 24 luglio. Gli iscritti verranno divisi in gruppi dall’organizzazione e l’orario effettivo di partenza sarà comunicato al momento della conferma dell’iscrizione. Questo permetterà all’organizzazione di gestire al meglio il percorso e ai partecipanti di godere appieno di tutte le attività senza fretta e nel rispetto della tranquillità dell’ambiente circostante. La camminata «Una giornata un po’lenta» è aperta a tutti, con il seguente costo di partecipazione: adulti, 20 euro; bambini fino a 12 anni, 10 euro; bambini fino a 5 anni, gratuito.
Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare Pro Loco Colere ai seguenti contatti
E-mail: [email protected]
Tel. +39 0346 54051
Sito: www.prolococolere.it