Camminare senza fretta. A Colere il sentiero diventa un viaggio tra natura, arte e sapori

MB: È una manifestazione che si svolge lungo un percorso di circa sette chilometri, “Il sentiero delle piante parlanti”, inaugurato lo scorso anno. Lungo il tragitto sono state installate delle sculture in legno che rappresentano lo spirito della montagna che stanno osservando. Ogni scultura è accompagnata da una filastrocca che racconta la montagna a cui è dedicata e presenta alcune lettere incise: raccogliendole tutte si forma una frase legata al paese, che i partecipanti sono invitati a scoprire. L’anno scorso avevamo arricchito il percorso con diverse attività: alcuni scultori erano al lavoro lungo il sentiero, due musicisti si esibivano dal vivo, un rappresentante del CAI raccontava il territorio e le montagne circostanti e, a Pian di Vione, veniva rappresentata la Leggenda delle Quattro Matte. Quest’anno abbiamo deciso di aggiungere anche una formula “mangia e cammina”, con degustazioni interamente dedicate alla polenta. Per questa edizione verranno riproposte le attività dello scorso anno ma, a queste, si aggiungeranno quattro punti degustazione nei quali sarà possibile assaggiare la polenta in quattro preparazioni diverse, dall’antipasto fino al dolce.