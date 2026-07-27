L’«Odissea» di Nolan è anche la nostra

In questa prospettiva – e quindi riguardo un’«Odissea» che è un film sull’Ulisse in noi, più che su Ulisse in sé – è chiaro che le questioni continuamente sollevate sulla verosimiglianza o sull’aderenza al testo originale perdano di valore e si scolorino. Perché Nolan non cerca di ricostruire Omero, ma di dialogare con la sua eredità. Non gli interessa riprodurre il poema nella sua interezza, bensì interrogarne il nucleo più profondo, piegandolo alle inquietudini del presente. Un’operazione che, inevitabilmente, apre interrogativi e non si sottrae alle controversie. Ha senso utilizzare un mito se poi lo si allontana dalla sua forma originaria? Fino a che punto è legittimo leggere un testo di quasi tremila anni attraverso le categorie morali, psicologiche e politiche del presente? Sono domande reali, con cui il film in realtà invita a confrontarsi e sulle quali vale la pena discutere. Ma che vengono spesso oscurate da polemiche sulla presunta verosimiglianza di elmi, armature o colore della pelle dei personaggi, allontanando il dibattito dalle domande che il film pone davvero. La verità è invece che Nolan – uno degli ultimi grandi autori del cinema capace anche di essere un regista mainstream (un tempo far coincidere queste due dimensioni era più semplice, oggi è quasi impossibile) – dimostra un enorme coraggio nel costruire un film come questo. Girato in 70mm IMAX, un formato rarissimo che riporta il cinema alla sua dimensione più materica e alla purezza della pellicola e con effetti speciali che ricorrono il meno possibile alla CGI, «Odissea» è un film che rivendica una precisa idea di cinema. Gli episodi di Circe e Polifemo, per esempio, sono realizzati attraverso un ampio uso di effetti speciali pratici (Practical FX): soluzioni fisiche, costruite sul set e poi valorizzate attraverso la ripresa, che restituiscono alla rappresentazione una dimensione concreta e artigianale. È qui, paradossalmente, che Nolan dimostra la sua vera attenzione filologica: non tanto nel riprodurre ogni dettaglio del poema, quanto nel recuperare un modo antico di fare cinema.