Tra Cascate del Serio, concerti in quota e sapori delle Orobie, l’estate di Valbondione continua

Ma a rendere uniche le aperture non è soltanto il momento in cui la cascata torna a vivere. Ogni appuntamento è infatti accompagnato da un tema diverso, pensato per valorizzare un aspetto del territorio. Il prossimo è in programma domenica 16 agosto e sarà dedicato al cinema. L’apertura delle Cascate sarà accompagnata dalle colonne sonore di «Call Me by Your Name», il film di Luca Guadagnino premiato con l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, che ha scelto proprio questo angolo delle Orobie come set di alcune delle sue scene più suggestive. All’Osservatorio di Maslana sarà possibile ascoltare le musiche del film immersi nel paesaggio che le ha ispirate, mentre un percorso guidato permetterà di riconoscere i luoghi immortalati sul grande schermo. Il 13 settembre , invece, l’acqua farà da sfondo alla tradizionale Festa del borgo di Maslana, una giornata di incontro tra escursionisti e abitanti con musica, cucina e momenti di convivialità organizzati dal Consorzio Pro Maslana. Sarà l’occasione per raggiungere il caratteristico agglomerato di baite e case tradizionali e viverlo nel suo momento più animato. L’ultima apertura della stagione arriverà l’11 ottobre, quando le Cascate saluteranno l’estate insieme alla Sagra dei Sapori Locali: una festa dedicata alle eccellenze del territorio con prodotti a chilometro zero, espositori, animali da fattoria, musica country e attività pensate anche per i più piccoli.