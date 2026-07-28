Xavier Rudd, «Canto ciò che mi appassiona, il mondo naturale»

Quello che conta per lui è portare la propria musica alla gente: «Suono in luoghi di tutte le dimensioni, l’energia delle persone è sempre positiva, qualunque cosa accada, e lo apprezzo». E il pubblico apprezza la sua energia all’insegna delle “good vibes”, le buone vibrazioni di artisti come Jack Johnson, Matt Costa e Ben Harper e che ritornano nei suoi ultimi lavori come « Freedom Sessions » e « Where to Now », raccolti in un solo vinile questa primavera: «entrambi gli EP erano una raccolta di canzoni registrate in casa nel corso di un lungo periodo di tempo – racconta Xavier Rudd - Quando li abbiamo messi insieme è stato piuttosto interessante, perché si sono uniti come una sorta di album, ed è per questo che abbiamo deciso di pubblicarli insieme in vinile».