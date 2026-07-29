Filippo Cusumano, il giovane talento del ciclismo su pista

«Imparo tantissimo dai ragazzi più grandi perché sono un punto di riferimento. Quando abbiamo bisogno di consigli o di aiuto, loro, che hanno molta più esperienza, sono sempre disponibili. Osservare come si allenano, come affrontano le gare e come gestiscono l’ansia è un grande insegnamento per noi, da poco entrati in squadra - aggiunge il Cusumano – il mio punto di riferimento è Stefano Minuta, per tutti “Minni”, che io considero come un fratello maggiore e un modello da cui prendere spunto, soprattutto per il suo approccio agli allenamenti e alle gare».