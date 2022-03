allamiaetà: Attilio Pizzigoni, «il futuro ci viene incontro con l’antico»

Non solo architettura per Pizzigoni, ma anche editoria e arte: è lui ad aver fondato La Rivista di Bergamo e ad aver scritto decine di articoli di arte contemporanea. «Tra i professori che avevo in università c’era anche Mario de Micheli, un critico d’arte a cui mi ero molto affezionato: con lui è nata la rivista Arte Contro a cui abbiamo lavorato insieme» . La passione per l’arte poi è proseguita nel tempo e ancora oggi Pizzigoni è attivo nel dibattito contemporaneo: «Bergamo ha la memoria corta, torno ancora all’opportunità della Capitale della Cultura 2023. Se fossimo in Francia o in Svizzera tutta la storia del Novecento Bergamasco sarebbe stata valorizzata: riscopriamo Piero Cattaneo, Costante Coter, la scuola di Funi e i giovani degli anni Cinquanta. Bisognerebbe fare grande mostra sull’arte del Novecento a Bergamo, sarebbe un’occasione per scoprire di avere un tesoro in casa» .