“Da Bergamo al Mediterraneo”: un volume per raccontare la storia delle Mura e delle fortificazioni veneziane

Lo sguardo si allunga oltre il caso bergamasco e abbraccia un disegno più ampio, utile a gettare nuova luce sui motivi che fanno del “nostro” e degli altri sistemi difensivi un Patrimonio Unesco. E che passa attraverso una maggiore comprensione del periodo storico in cui le Mura furono progettate e realizzate, dei motivi che portarono la Serenissima a dotarsi di un simile apparato difensivo. “Il volume prende in considerazione un contesto territoriale vasto, di problematiche e soluzioni, con confronti e analisi diversificate”, racconta Monica Resmini. “Ci sono aspetti delle fortificazioni che in parte sono comuni, altri che non lo sono. Ogni fortezza ha le sue peculiarità, dipendono in particolare dal sito in cui la fortezza è realizzata, dal contesto morfologico. Quella di Bergamo è una fortezza di monte, con particolarità ed esigenze ben specifiche”.