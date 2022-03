Esistono più dee dentro ogni donna. E un libro (che cura) ci aiuta a scoprire quali

CP: Io rivendico i diritti del lettore di Pennac: si può leggere un libro fino alla fine, lasciare un libro a metà… ma anche nei laboratori di libroterapia ci sono dei libri che non funzionano, che non piacciono. È normale: i libri non sono come un farmaco, non hanno lo stesso effetto per tutti. La libroterapia si basa su due concetti: la catarsi aristotelica e l’uso della metafora. Quando leggiamo ci identifichiamo in una storia, in un personaggio, un’ambientazione sociale…e l’identificazione dall’alto ci aiuta a capire meglio alcune problematiche che per noi non erano così chiare. È anche vero che un libro ci può restituire situazioni di disagio, di difficoltà: la questione fondamentale è capire da dove deriva il disagio. La libroterapia aiuta a leggere in maniera differente, a sciogliere dei nodi: perché non sono riuscita a leggere questo libro? Perché ho odiato questo personaggio?