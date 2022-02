“Voci di donne e di dee”, il 5 marzo lo spettacolo che racconta la bellissima complessità del femminile

In poche parole: la dea Eris , offesa per non essere stata invitata al matrimonio di Peleo (re di Tessaglia) e Teti (ninfa dei mari, nonché madre di Achille), lanciò una mela d’oro con incisa la frase “ Alla più bella ” sul tavolo dove gli invitati festeggiavano, banchettando con prelibatezze (è il caso di dirlo) divine. Il gesto fu causa di un alterco non da poco fra Era , regina degli dei, Afrodite , dea della bellezza, e Atena , dea della saggezza. Non venendo a capo della contesa, le tre dee andarono da Zeus, il quale evitò furbescamente di decidere chi fosse la più bella delle tre (perché le altre due avrebbero scatenato la loro ira all’infinito) e affidò il giudizio a un mortale. Non uno a caso: Paride , per il famoso Giudizio di Paride .