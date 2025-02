La Resistenza (non solo italiana): alla Palomar, il gruppo di lettura dell’Anpi per gli ottant’anni della Liberazione

Gli incontri saranno sei e si terranno una volta al mese: il venerdì alle ore 18. Si parte il 14 febbraio con «L’Agnese va a morire» di Renata Viganò e si prosegue il 14 marzo con «Gli aquiloni» di Romain Gary; l’11 aprile, sarà invece la volta di «Una questione privata» di Beppe Fenoglio, mentre il 9 maggio toccherà a «La luna è tramontata» di John Steinbeck e il 13 giugno a Giovanna Zangrandi e al suo «I giorni veri: diario della Resistenza» . A chiudere, l’11 luglio, «Ultimo viene il corvo» di Italo Calvino. «È stato difficilissimo scegliere – racconta Cremaschi – perché sia io che Rosita avevamo i nostri amori irrinunciabili e abbiamo perciò dovuto effettuare una selezione dolorosa. Insomma, ci siamo dati dei criteri ben precisi: uno su tutti, quello di non soffermarci alla sola Resistenza italiana, ma promuovere una prospettiva plurima e completa. Desideravamo ci fosse almeno un’opera scritta da una donna e abbiamo optato per Renata Viganò: “L’Agnese va a morire” è un pugno nello stomaco, che parla della crescita emotiva e della consapevolezza politica di una donna che, dopo la morte del marito per mano nazifascista, si unisce alla Resistenza». Spazio anche al modello del diario. «Il libro di Zangrandi è un diario della militanza partigiana – dice Cremaschi – che l’autrice riuscì a ricostruire grazie al ritrovamento degli appunti scritti durante la clandestinità e seppelliti da lei stessa sotto una roccia in montagna sedici anni prima. Fra i classici, abbiamo scelto Fenoglio e, per quanto riguarda la resistenza civile al di fuori dell’Italia, Steinbeck. “La luna è tramontata” è la storia dell’occupazione militare di una cittadina del Nord Europa, da parte di una nazione, che non viene menzionata, in guerra con l’Inghilterra e la Russia. Facile individuare, in questa narrazione, l’invasione della Norvegia, durante la Seconda guerra mondiale, da parte della Germania. E infine i racconti, con Calvino, maestro indiscusso della letteratura italiana, e la pura fiction con “Gli aquiloni” di Gary».