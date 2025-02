Con «Tierra!» ambiente e società ci mostrano nuove rotte per un mondo più umano

La sala «Lydia Gelmi Cattaneo» di Presezzo farà invece da cornice, venerdì 14 marzo alle 21, all’incontro con lo scrittore e giornalista Fabio Deotto che porterà il pubblico direttamente nel «Mondo nel 2040». Come stiamo uscendo dal periodo più cupo della storia dell’umanità? Quanta strada abbiamo ancora da fare? Più che immaginare il futuro, Deotto proietterà «l’ombra del presente», per citare Primo Levi, per rendere tangibili le trasformazioni che stiamo vivendo. Grande attesa ci sarà anche per l’incontro con il giornalista RAI Sigfrido Ranucci , volto di Report e vincitore del primo «Premio per l’informazione Internazionale Satellitare», previsto per lunedì 24 marzo alle 21 all’Auditorium Moscheni di Stezzano. In prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, insieme alla sua équipe di Report, Ranucci dedica la sua vita a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio «perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo». Lo scrittore Paolo Nori , laureato in Letteratura russa, incontrerà il pubblico di «Tierra» lunedì 31 marzo alle 21 presso la Sala della Comunità dell’oratorio di Osio Sotto con un focus su «La poesia è vita», un viaggio attraverso l’avventura poetica di Raffaello Baldini.