Con la «Fiera delle Capre» si scopre la vera identità di Ardesio

Ogni anno lo «Zenerù», un grande pupazzo raffigurante appunto il freddo dell’inverno, ha un tema preciso, deciso mesi prima da Flaminio Beretta, che per l’occasione crea anche una poesia in bergamasco. La fantasia dell’eremita quest’anno ha immaginato che «Zenerù» raggiunga il Monte Secco per ricostruire la grande croce in ferro, posata sulla vetta esattamente sessant’anni fa. L’intento però non va a buon fine: acciuffato mentre è al lavoro per abbattere la croce, «Zenerù» viene posto sul tradizionale carro e portato al rogo. Questa storia prenderà vita già questa mattina, quando – dopo la presentazione del gruppo folclorico ospite che quest’anno proviene da Alfedena (Abruzzo) – i bambini accoglieranno in piazza Monte Grappa il carro (preparato con particolare cura e attenzione nei mesi scorsi) e lo accompagneranno in Ponte Rino (Largo A. Volta) dove rimarrà tutto il giorno.