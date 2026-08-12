Cinque serie tv uscite nel 2026 da recuperare durante le vacanze

Con il passare degli anni la serie ha avuto l’intelligenza di cambiare pelle. L’adozione di Princess e Tyler non è stata il punto d’arrivo della storia, ma l’inizio di una nuova fase. La quarta stagione aveva finalmente regalato a Nikki e Jason quella quotidianità che avevano inseguito così a lungo, dimostrando come diventare genitori fosse soltanto l’inizio di un equilibrio tutto da costruire. La quinta stagione riparte proprio da quel momento, scegliendo ancora una volta la strada meno prevedibile. A rimettere tutto in discussione è l’arrivo di Kat, la madre biologica dei due bambini, interpretata da Charlotte Riley. Sarebbe stato facile trasformare questo ritorno in un conflitto melodrammatico, nella classica contrapposizione tra famiglia biologica e famiglia adottiva. «Trying» fa esattamente il contrario. La serie evita accuratamente di distribuire ragioni e torti. Nessuno invade lo spazio dell’altro, nessuno viene trasformato nel “cattivo” della situazione. Kat porta con sé domande inevitabili, non minacce. E Nikki e Jason, per la prima volta, sono costretti a fare i conti con una realtà che molti racconti sull’adozione preferiscono lasciare fuori campo: una famiglia non smette di trasformarsi nel momento in cui arriva un figlio,continua a ridefinirsi ogni giorno.