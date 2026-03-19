«Piccolo è bello», il progetto di Pandemonium Teatro dedicato ai bambini 0-6 anni

Pandemonium Teatro ha attraversato, negli ultimi anni, un percorso di rinnovamento che ha riguardato sia la dimensione artistica sia quella organizzativa. Dal 2022 la compagnia ha lavorato a una nuova governance, con l’obiettivo di rendere la struttura più aperta e dinamica, capace di dialogare con il contesto culturale contemporaneo. Questo ha significato, tra le altre cose, aprire all’ingresso di giovani artisti, portatori di uno sguardo nuovo sul mondo e sull’arte. L’incontro tra queste nuove energie e la lunga esperienza della compagnia ha creato una dinamica che Basezzi descrive come «molto fertile: la tradizione diventa una base solida su cui costruire innovazione, mentre i linguaggi contemporanei permettono di dialogare in modo più diretto con le nuove generazioni. Il teatro, in questa visione, non è un prodotto da erogare, bensì un laboratorio permanente di creatività e ricerca, dedicato all’infanzia, all’adolescenza e alla comunità nel suo complesso».