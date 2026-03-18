La primavera si gusta a tavola. Come usare e come cucinare le erbe spontanee

Procedimento

Pulite le foglie dello spinacio selvatico raccolte nel bosco e sbollentatele per pochi secondi in acqua salata. Passatele in acqua e ghiaccio per raffreddare rapidamente, mantenendo il colore. Scolatele e frullatele con un filo d’olio olio, sale e pepe e un po’ della loro acqua di cottura fino a ottenere una crema verde brillante. Questa crema è un perfetto condimento sia per i piatti di pasta che per il risotto, ma è ottima anche come salsa di accompagnamento per carne, formaggi o semplici crostini.