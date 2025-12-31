I cibi portafortuna di Capodanno. Cosa si mangia nel mondo?

C’è la “fase dei perché” che attraversiamo da bambini, quando siamo curiosi di conoscere il motivo di tutto ciò che vediamo. E poi cresciamo, diventiamo adulti, l’entusiasmo si affievolisce e diamo tante cose per scontate. Soprattutto a tavola, dove le abitudini sono spesso tramandate dalla famiglia o dalla comunità. Le prendiamo come sono senza porci domande. Ed ecco che, senza pensarci, cuciniamo lenticchie e cotechino per il Capodanno e brindiamo con le bollicine perché «così si è sempre fatto».