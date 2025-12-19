Dolci di Natale: alcune alternative a panettone e pandoro

Dopo essere sopravvissuti a antipasti, primi e secondi, mandarini e frutta secca, arriva il momento del panettone, del pandoro e della crema al mascarpone. Se sulle prime portate c’è la vaga possibilità di uscire dai binari della tradizione, mi rendo conto che con panettone e pandoro c’è gran poco da fare: è una guerra persa in partenza.
Nulla ci vieta però di portare comunque qualche soluzione alternativa. Vi proponiamo quattro opzioni per chi vuole osare con qualcosa di diverso, per chi non sopporta più i grandi classici del Natale o per chi non vuole comunque rinunciare alla merenda delle 16.
Pigne al cioccolato
Super scenografiche e al cioccolato, queste pigne, si prestano davvero per una merenda post pranzo, accompagnate da un bel tè caldo. Serviranno solo dei biscotti al cacao, del mascarpone e dei cereali, oltre a un po’ di pazienza per assemblare tutte le scaglie. A piacere si può aggiungere del caffè o un goccio di rum.
Tartufini al mascarpone
Rispetto alle pigne, per i tartufini potrebbe esserci spazio anche dopo il panettone, per accompagnare il caffè. Una preparazione semplice (bastano dei savoiardi, del mascarpone, un po’ di crema spalmabile come ingredienti principali), colorata e adatta anche a chi è poco pratico in cucina, ma vuole comunque dare il suo contributo al pranzo di Natale.
Ghirlanda natalizia
Degli omini di pasta sfoglia e cioccolato che si tengono per mano, qualche candela e decorazioni natalizie al centro: oltre ad avere un dolce veloce e goloso, avrete anche un centrotavola ad hoc per il momento del dessert natalizio. Forse, la ricetta più facile di tutte.
Ghirlanda natalizia 2.0
La ricetta, molto simile alla precedente, darà un tocco più elegante alla vostra tavola. Per un effetto lucido e un gusto più caramellato, potrete sostituire l’uovo sbattuto con dello zucchero a velo.