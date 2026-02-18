Uova: quante ne conosci davvero?

Febbraio, con queste giornate di sole, ci fa sognare la primavera. E così la Pasqua si avvicina ed è inevitabile pensare alle uova. Simbolo della vita che si rinnova e di risurrezione, le uova sono grandi protagoniste di questa stagione. No, non sto parlando di quelle di cioccolato, seppur molto comuni in questo periodo. Oggi vorrei cambiare un po’ le carte in tavola e raccontarvi diverse tipologie di uova. In cucina infatti se ne trovano svariate, quelle da animali ovipari e quelle di pesce, trattate e lavorate per dare un tocco speciale ai vostri piatti. Ecco qualche esempio e come utilizzarle.